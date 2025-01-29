Aile aşıyı reddedip, ilaca engel oldu: Ankara'da 2 aylık bebek entübe edildi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:52

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:55

Son yıllarda ailelerde, aşı reddi ve bebeklerde kalıtsal hastalıkların tespitini sağlayan topuk kanı taramasına karşıtlık artıyor.

İki aylık bir bebek, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi.

Bebeğin kanamasının K vitamini eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

K VİTAMİNİ AŞISI YAPTIRMAMIŞ

Çünkü ailenin bebeğe doğar doğmaz yapılması gereken, yenidoğan bebeklerde kanamalı hastalıkları önleyen K vitaminini yaptırmadığı ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, annenin evde doğum yaptığı, ailenin bebeğe K vitamini ve aşı yapılmasına, topuk kanı taramasına izin vermediği öğrenildi. Bir süre sonra bebekte rahatsızlıklar başladı ancak iddiaya göre başta aile çocuğa ilaç verilmesine dahi engel oldu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bebek nöbet geçirip durumu ağırlaşınca Çankırı'dan Ankara'ya Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bebeğin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Doğduğu anda biz bütün çocuklarımıza hızla ilk anda K vitamini yapıyoruz" ifadelerini kullanan Kasapçopur, K vitamininin yenidoğanı kanamalı hastalığı denilen hastalıktan koruduğunu dile getirdi.

Kasapçopur, "Çünkü K vitamini bebeğimizi kanamadan koruyan çok önemli bir vitamin. Yapmadığımız zaman karşımıza bu noktada çok kötü kanamalı bir hastalık tablosu ortaya çıkıyor" dedi.

Yaşamın ilk 3 ayı içinde oluşan bütün kanamalı hastalıkların mutlaka K vitamini eksikliği ile ilişkilendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kasapçopur, "İnsan vücudunun en önemli yeri beynimiz. Orada çok ciddi etkilenmeler söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde vücudun çeşitli yerlerinde kalıcı kanamalar oluşabilir" diye konuştu.

AŞI KARŞITLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİLİYOR

Bebeklerde aşı ve topuk kanı reddi hastaneler tarafından İl Sağlık Müdürlükleri'ne bildiriliyor.

İl Sağlık Müdürlükleri konuyu yargıya taşıyor. Basına yansıyan son örnek ağustos ayında Kars'ta yaşanmıştı.