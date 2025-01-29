Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması! Daireden sökülen parçalar çevreye dağıldı: 1 yaralı

Ankara’da apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması! Daireden sökülen parçalar çevreye dağıldı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:36

Alınan bilgilere göre, Kızılcahamam’ın Yenice Mahallesi’nde yer alan 3 katlı apartmanın 2. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve diğer ilgili ekipler sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından durum kontrol altına alınırken, patlama sırasında evde bulunan 70 yaşındaki H.K.’nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Şiddetli patlama nedeniyle daireden sökülen parçalar çevreye dağılırken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #Ankara

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