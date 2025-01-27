Ankara'da feci olay: Eşini bıçakla yaraladı, intihar etti

Ankara'da eşini bıçakla ağır yaralayan şahıs, daha sonra intihar etti. İddiaya göre, ruhsal problemleri olduğu öğrenilen çiftin uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Ankara'da feci olay: Eşini bıçakla yaraladı, intihar etti
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 18:26

Feci olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan Yücel D. (49), eşi Meryem D.'ye  bıçakla saldırdı. Eşini ağır yaralayan şahıs, daha sonra bıçak ile kendine saldırdı.

EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yücel D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yoğun bakım servisine alınan Meryem D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bıçak #saldırdı #Sağlık

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