Aile Bakanlığı'ndan gerici anket: 'Kadının çalışmasını uygun buluyor musunuz?'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilere 'anket' adı altında yöneltilen sorular gündem oldu. Sorular arasında “Kadının çalışmasını uygun buluyor musunuz?” ifadesi yer aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez skandal bir anketle gündeme geldi. Bakanlığın Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği ankette skandal sorular yer aldı. Öğrencilere dağıtılan 'ankette' “Kadının çalışmasını uygun buluyor musunuz” sorusuna yer verildi, ‘evet’ veya ‘hayır’ seçeneklerinden birinin işaretlenmesi istendi.
BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; ‘Hayır’ı seçen öğrencilere ayrıca “Kadının çalışmasını neden uygun bulmuyorsunuz” sorusu soruldu.
Bu soruda ise şu seçenekler yer aldı:
- Çalışma ortamının kadınlar için güvenli olmaması
- Kadının asli görevinin çocuk bakımı ve ev işleri olması
- Gelenek ve göreneklerimize aykırı olması
- Çalışan kadınların çocuklarının mağdur olması
- Bir işte çalışmanın kadını yıpratması
Öte yandan öğrenciler, anketi dağıtan kişilerin kendilerini ‘Fotoğraf çekmeyin’ diye uyardıklarını belirtti. Öğrenciler anketin her üniversitede yapıldığının kendilerine bildirildiğini de ifade etti.
"EVLENME YAŞI KAÇ OLMALI?"
Ankette ayrıca öğrencilere "Sigara içiyor musunuz? Size göre erkeğin evlenme yaşı kaç olmalıdır? Kadının evlenme yaşı kaç olmalıdır?" gibi sorular da yöneltildi.
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