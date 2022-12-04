MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi yayınlandı! Cumhur İttifakı'nda erime tekrar başladı
MetroPOLL Araştırma şirketi son seçim anketini yayınladı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankete göre mayıs ayından beri yükselişte olan AKP altı ay, MHP ise beş ay sonra oy kaybı yaşadı.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, 28 ilde 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 2 bin 122 kişiyle anket gerçekleştirdi. Katılımcılara “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarını MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar paylaştı.
Sencar paylaşımında “Metropoll’ün Kasım 2022 araştırmasındaki sürpriz bulgular; kararsızlar dağıtılmadan AKP, MHP ve İYİ Parti oylarında yaklaşık 2’şer puanlık düşüş tesbit edildi ve kararsızlar 12’den 19’a yükseldi” ifadelerini kullandı.
Anket sonuçları ise şu şekilde:
AKP
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 29.6
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 36.5
CHP
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 20.0
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 24.7
İYİ Parti
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 9.1
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: 11.2
HDP
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 10.3
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 12.7
MHP
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 6.7
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 8.2
Saadet Partisi
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 1.0
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 1.2
Yeniden Refah Partisi
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 1.0
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 1.2
DİĞER
Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 3.3
Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 4.3
Kararsızım: Yüzde 9.2
Protesto oy: Yüzde 3.9
Cevap yok: Yüzde 6.0
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İşte Bilal’in enflasyonu
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması