MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketi yayınlandı! Cumhur İttifakı'nda erime tekrar başladı

04 Aralık 2022 Pazar, 10:13

MetroPOLL Araştırma Şirketi, 28 ilde 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 2 bin 122 kişiyle anket gerçekleştirdi. Katılımcılara “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarını MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar paylaştı.

Sencar paylaşımında “Metropoll’ün Kasım 2022 araştırmasındaki sürpriz bulgular; kararsızlar dağıtılmadan AKP, MHP ve İYİ Parti oylarında yaklaşık 2’şer puanlık düşüş tesbit edildi ve kararsızlar 12’den 19’a yükseldi” ifadelerini kullandı.

Anket sonuçları ise şu şekilde:

AKP

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 29.6

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 36.5

CHP

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 20.0

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 24.7

İYİ Parti

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 9.1

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: 11.2

HDP

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 10.3

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 12.7

MHP

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 6.7

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 8.2

Saadet Partisi

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 1.0

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 1.2

Yeniden Refah Partisi

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 1.0

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 1.2

DİĞER

Kararsız oylar dağıtılmadan: Yüzde 3.3

Kararsızlar, protesto oy ve ‘cevap yok’ oransal olarak dağıtılınca: Yüzde 4.3

Kararsızım: Yüzde 9.2

Protesto oy: Yüzde 3.9

Cevap yok: Yüzde 6.0



