Aile Bakanlığı'ndan Narin için ilk açıklama
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.
Diyarbakır’da 19 gündür süren arama çalışmaları neticesinde Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu, tüm Türkiye küçük Narin’e ağladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Bakan Göktaş, açıklamasında, “Diyarbakır Bağlar’da kaybolan evladımız Narin’in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.
Diyarbakır Bağlar’da kaybolan evladımız Narin’in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) September 8, 2024
Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız.
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