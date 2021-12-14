Aile boyu uyuşturucu ticaret: Anne, baba ve oğul gözaltında
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda anne, baba ve oğul uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda G.H.A., bayanın eşi İ.A ve oğlu B.A'nın birlikte harekete ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalarken, evlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 236 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında 5 şüpheliye işlem yapılırken, G.H.A., İ.A. ve oğlu B.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Video Haberler
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
- Dolarda yeni şok beklentisi
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Katar'a söz verilen dolar kuruyla ilgili çarpıcı iddia!
- Ekonomi zirvesi sona erdi
- Ünlü şarkıcı kaza geçirdi
- Olunca öğrenirsiniz
- Sahne şovu yapan çift metrelerce yükseklikten düştü
- Erdoğan'ın seçimden önceki amacı