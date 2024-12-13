Aile boyu uyuşturucu ticareti! Hepsi gözaltında...

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:47

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:47

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102. Sokak üzerinde bulunan bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

HEPSİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışma sonrası polis ekiplerince adrese baskın gerçekleştirildi. Baskında M.Ç., H.Ç., B.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise ruhsatsız 6 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıslar Konya Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.