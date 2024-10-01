Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 15:00

Ekim ayına girmemizle beraber, Aile Destek Ödemeleri de araştırılmaya başlandı. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman? Aile Destek Ödemeleri ayın kaçında hesaba yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile ve Gençlik Bakanlığı, aylık ödemeleri en geç ayın 15'ine kadar yatırıyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.