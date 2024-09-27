Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:23

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:23

2024 tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Bakan Yumaklı, çiftçilere destekleme ödemesi için tarih verdi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Tarım ödemeleri ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemesi ne kadar?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla üreticilere 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.Yumaklı "Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak" şeklinde konuştu.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekilde;