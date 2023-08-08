Aile Destek Ödemesi yattı mı? Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesi ne kadar yatacak?

Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:46

Güncelleme: 08.08.2023 - 14:46

Aile Destek Ödemesi tarihleri internette sıkça aratılan konulardan biri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen bu paranın ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Aile Destek Ödemesi yattı mı? Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin tarihi ağustos ayının ilk haftasında gündem oldu. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti. Ağustos ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Mİ UZADI MI?

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.