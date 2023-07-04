Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:23

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:23

Aile destek ödemeleri haziran ayı tamamlandı. Her ayın 15’inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri temmuz ayında yatacak mı, uzatıldı mı merak ediliyor. Yurttaşlar, Aile Destek Programı'ndan nasıl faydalanabileceklerinin, başvuru şartlarının neler olduğune ve Aile Destek Yardımı'nın ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Yardımı ne zaman bitiyor? Aile Destek Yardımı ne kadar? Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

3 Temmuz tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yağtığı konuşmada Aile Destek Programına da yer verdi: "Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık."

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı için başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmaması

Mavi Kart sahibi olması

Yerleşim adresinin yurt dışında olması

18 yaşından küçük olması

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan

Yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması

Yukarıda belirtilen durumlara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE DESTEK YARDIMI 2023 NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.