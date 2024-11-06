Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Kasım 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...
6 KASIM 2024 SON DEPREMLER
08:32:20 -.- 2.4 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
08:07:07 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
07:40:31 -.- 1.4 -.- CUKURKOY-ISKILIP (CORUM)
07:37:18 -.- 1.8 -.- INKAYA-(BALIKESIR)
07:24:22 -.- 2.4 -.- CICEKPINARI-(BALIKESIR)
07:09:22 -.- 1.5 -.- DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI)
07:03:53 -.- 2.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA)
06:28:00 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
06:07:28 -.- 1.2 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR)
05:59:54 -.- 1.5 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
05:48:51 -.- 2.0 -.- SARIHAN-(BAYBURT)
05:41:36 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
04:54:23 -.- 1.7 -.- VAN GOLU
04:33:24 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:02:05 -.- 2.2 -.- VAN GOLU
03:53:44 -.- 1.2 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
03:38:40 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:08:37 -.- 1.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:00:14 -.- 1.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
02:17:35 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
01:48:40 -.- 0.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
01:11:39 -.- 2.5 -.- SURIYE
00:51:52 -.- 2.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- 'Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye...'
- Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap!
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı dehşetinde yeni gelişme
- Türkiye'de bir sağlık skandalı daha!
- Napoli'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı!