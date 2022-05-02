Aile hekimi eşini yaralayıp, intihar eden doktor toprağa verildi
Gaziantep'te, tartıştığı aile hekimi eşi Meryem Seçkin’i (46) tabancayla yaraladıktan sonra intihar eden dahiliye uzmanı Burhanettin İzzet Seçkin (49), son yolculuğuna uğurlandı.
Özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Burhanettin İzzet Seçkin, dün akşam Gaziantep-Kilis yolu üzerinde bulunan çiftlik evinde aile hekimi eşi Meryem Seçkin ile tartıştı.
Kıskançlık nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmada Burhanettin İzzet Seçkin, yanında bulunan ruhsatlı tabancasıyla eşine iki el ateş etti. Meryem Seçkin'i ayaklarından yaralayan, Burhanettin İzzet Seçkin daha sonra tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen ekiplerin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen Burhanettin İzzet Seçkin'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Ayaklarından yaralanan Meryem Seçkin ise ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Meryem Seçkin'in, jandarmaya verdiği ilk ifadede kıskançlık nedeniyle tartıştıkları sırada eşinin bir anda tabancasını çıkarıp kendisine iki el ateş ettiğini ve ardından intihar ettiğini söylediği öğrenildi.
Yaşamını yitiren ve adli tıp morgunda otopsisi yapılan Burhanettin İzzet Seçkin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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