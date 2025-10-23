Aile hekiminin derdi bitmiyor: Randevuya müdahale

Sağlık Bakanlığı idarecilerinin aile hekimlerinin randevusuna karışmasını eleştiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr.Derya Uğur, “Artık ellerinizi aile hekimliği üzerinden çekin. İşleyen sistemi bozmaya, işlemiyormuş gibi göstermeye çalışmaktan vazgeçin. Bırakın sağlık emekçileri işlerini yapsınlar. Ortalığı daha da karıştırmanın ne vatandaşa ne sağlık emekçilerine ne de size bir faydası yoktur. Sahayı bilmeyenler, sizlere sesleniyoruz: ‘Artık sahaya müdahale etmekten vazgeçin. Bırakın artık işleri ehil olanlar yapsın” dedi.

Sağlık Bakanlığı idarecileri, aile hekimlerinin verdiği randevulara karışmaya başladı. Hekimlerin hastaları için aylar öncesinden yaptıkları planlamalarına göre bakanlık tarafından istenen sayıdan daha fazla açtıkları randevulara müdahale edildiği, açılan randevuların silindiği, idarecilerin kendilerine göre randevu oluşturduğu öğrenildi. Konuya ilişkin Genel Sağlık-İş Sendikası’ndan, “Yaptıkları yap-bozdan başka bir şey değildir. Yapılan tüm hatalı uygulamaların sorumluluğu aile hekimlerine yüklenmekte, çözüm de yine aile hekimliklerinden beklenmektedir. ‘O olmazsa bu olsun, şu olmazsa diğeri olsun’ diyerek sağlık uygulamaları birilerinin oyun alanı haline gelmiştir. Hekimin çalışma planına göre düzenlediği randevularını öyle kafanıza göre silmek, ‘sabah 08:30’dan akşam 16:30’a kadar hasta muayene edeceksiniz’ demek saha gerçekliğiyle uyuşmamaktadır” tepkisi geldi.

‘SADECE POLİKLİNİK HİZMETİ VERMEZ’

Söz konusu uygulamaya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr.Derya Uğur, aile hekimliğinin sadece poliklinik hizmeti vermediğini belirterek, “Aile hekimliğinde esnek mesai uygulaması, gezici hizmet uygulaması vardır. Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) ve bu eğitimin rotasyon programı vardır. Yaşlı izlemi vardır. Kronik hastalık izlemi vardır. Gebe, bebek, çocuk, genç izlemi vardır. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında bebek, çocuk, genç, gebe ve yetişkin aşı uygulamaları vardır. Eğitim izni vardır. Süt izni vardır. Yıllık izin vardır. Bilmeyen yöneticiler için altını çizerek söyleyelim; aile hekimliği uygulaması, hekimi ile aile sağlığı çalışanları tarafından yürütülen, bir koruyucu sağlık hizmetidir” hatırlatmalarında bulundu.

‘BIRAKIN SAĞLIK EMEKÇİLERİ İŞLERİNİ YAPSIN’

Aile hekimliği uygulamasında 21 yılın geride bırakıldığını anımsatan Uğur, “Buna karşın hala hastanelerle aile hekimleri arasında sevk zinciri ve geri bildirim sistemi kurmayı beceremeyenler, aile hekimlerine resmen ve cebren randevu açarak, sorunlar karşısında kafasını kuma gömen deve kuşu misali günü kurtardıklarını zannetmektedirler. Yaklaşık 30 bin aile hekimine 20 uzmanlık dalı için 3’er tane randevu açma hakkı verseniz, günlük 1 milyon 800 bin randevu eder. Randevu iş yükünü aile hekimlerine ihale edip, sisteme çomak sokacağınıza, bu 1 milyon 800 bin randevuyu vatandaşa açın herkes rahatlasın. Artık ellerinizi aile hekimliği üzerinden çekin. İşleyen sistemi bozmaya, işlemiyormuş gibi göstermeye çalışmaktan vazgeçin. Bırakın sağlık emekçileri işlerini yapsınlar. Ortalığı daha da karıştırmanın ne vatandaşa ne sağlık emekçilerine ne de size bir faydası yoktur. Sahayı bilmeyenler, sizlere sesleniyoruz: ‘Artık sahaya müdahale etmekten vazgeçin. Bırakın artık işleri ehil olanlar yapsın.’ Herkes bilsin ki; Genel Sağlık-İş bütün yanlış uygulamaların karşısında olmaya, sağlık emekçilerinin haklarını her zaman korumaya devam edecek” dedi.