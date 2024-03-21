Aile hekimleri iş bıraktı: 'Deprem desteği uzatılsın'
Deprem bölgesindeki aile hekimleri dün sorunlarını ve taleplerini duyurmak için iş bıraktı.
Tabip odaları ve sendikaların ortak basın açıklamasında aile hekimlerinin talepleri sıralandı: l Güvenli yaşam alanları, çalışma koşulları olmalıdır.
Kalıcı hizmet noktaları tamamlanmalıdır. Uygun yerlerde kalıcı yapı ASM’leri, özellikli yerlerde prefabrik ASM’ler inşa edilmelidir. Mevcuttaki Konteyner ASM’lerin güvenliği sağlanmalıdır.
Devlet tarafından temel demirbaş malzemeler noktasında destek verilmelidir.
Hastalık Yönetimi Platformu (HYP), teşvik ve performans kriterleri gözden geçirilmelidir. Muafiyetler özellikli deprem illeri için devam ettirilmelidir.
Nüfus kayıplarının cezası aile hekimlerine yüklenilmemelidir.
İllerin satın alma gücü paritesi deprem durumuna göre güncellenmelidir. l Sağlık Bakanlığı tarafından “sağlıkta afet hazırlık eylem planı” oluşturularak saha eğitimleri tamamlanmalıdır
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