Aile hekimlerine iş bırakma yaptırımı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

Sağlık emekçilerinin maddi mağduriyetlerinin giderilmemesi, sağlıkta şiddete kesin ve etkili bir çözüm bulunmaması, özlük haklarının iyileştirilmemesi gibi birçok nedenle, hak mücadelesi verdiklerini anımsatan Uğur, “Üyelerimizin ve tüm sağlık emekçilerinin menfaatlerini ilgilendiren konularda, gerek üyelerimizi ilgilendiren bireysel meselelerde; gerekse de, tüm sağlık emekçilerinin dertlerine deva olabilecek şekilde kitlesel meselelerde hukuki olarak sorunların çözülmesi için büyük bir hukuk mücadelesi vermekteyiz. Sağlık emekçilerinin, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki, sendikal, hukuksal ve özlük hak ve çıkarlarını korumak üzere, Sendikamız Genel Sağlık-İş de, iş bırakma kararları almaktadır. Fakat idare, sağlık emekçilerinin, hak arayış ve mücadelesinde iş bırakma eylemlerine katılmasını dahi hassasiyetle karşılamamakta, iş bırakma eylemine katılan sağlık emekçileri hakkında disiplin yaptırımları uygulamakta ve yine ‘yaptırım niteliğinde olan’ maaştan, cari gider ödeneğinden, teşvik ödemesinden kesme gibi maddi yaptırımlara başvurmaktadır” diye konuştu.