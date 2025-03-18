Aile hekimlerine iş bırakma yaptırımı
İş bırakma eylemlerinden sonra aile hekimlerine uygulanan yaptırımları eleştiren Genel Sağlık İş-Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “İş bırakma eylemlerinin, sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü kapsamında olduğuna inanıyoruz. Bu inancımız devam ettiği sürece tüm sağlık emekçilerine karşı uygulanacak olan yaptırımların karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.
Sağlık emekçilerinin maddi mağduriyetlerinin giderilmemesi, sağlıkta şiddete kesin ve etkili bir çözüm bulunmaması, özlük haklarının iyileştirilmemesi gibi birçok nedenle, hak mücadelesi verdiklerini anımsatan Uğur, “Üyelerimizin ve tüm sağlık emekçilerinin menfaatlerini ilgilendiren konularda, gerek üyelerimizi ilgilendiren bireysel meselelerde; gerekse de, tüm sağlık emekçilerinin dertlerine deva olabilecek şekilde kitlesel meselelerde hukuki olarak sorunların çözülmesi için büyük bir hukuk mücadelesi vermekteyiz. Sağlık emekçilerinin, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki, sendikal, hukuksal ve özlük hak ve çıkarlarını korumak üzere, Sendikamız Genel Sağlık-İş de, iş bırakma kararları almaktadır. Fakat idare, sağlık emekçilerinin, hak arayış ve mücadelesinde iş bırakma eylemlerine katılmasını dahi hassasiyetle karşılamamakta, iş bırakma eylemine katılan sağlık emekçileri hakkında disiplin yaptırımları uygulamakta ve yine ‘yaptırım niteliğinde olan’ maaştan, cari gider ödeneğinden, teşvik ödemesinden kesme gibi maddi yaptırımlara başvurmaktadır” diye konuştu.
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