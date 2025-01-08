"Aile hekimlerini seviyoruz" diyen Memişoğlu'na hekimlerden yanıt: 'Seviyorsan gel konuş, buradayız'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:49

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:49

Ankara'da Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları iş bırakmalarının üçüncü gününde isteklerini bu kez Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi önünden dile getirdi. Birinci basamak sağlık çalışanlarının eylemine ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da destek verdi ve onlar da iş bıraktı.

Sağlıkçılar ellerindeki "Memişoğlu bir gün gitsen bile hatıran beter", "Niye bizi üzüyorsun, yönetmeliği çekmiyorsun, eziyet ediyorsun Memişoğlu?" dövizleriyle birlikte "Birleşe birleşe kazanacağız", "Bakan istifa" sloganları attı. Sağlık emekçileri burada bir açıklama yaptı. Açıklamayı Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Mine Coşkun okudu.

"KAMU YARARI BAZ ALINMALI"

"Sağlıktan para kazanmak uğruna canlarını hiçe sayan, çetelere ve suç örgütlerine izin vermeyen, eşit şeffaf ve kamu yararını baz alan bir sağlık sistemi" kurulması gerektiğine dikkat çeken Coşkun, "Sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Çalışanların tayin hakları, özlük ve sosyal hakları garanti altına alınmalıdır. Hastalara yeterli zaman ayırmamızın önündeki engellerden “5 dakikada muayene” dayatmasından vazgeçilmelidir, hasta randevuları en az 15 dakika olmalıdır. Performans ve ciro odaklı sistemin yerine, emekliliğe yansıyacak insanca ücret ödenmelidir. Kamu emekçilerinin vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmelidir" dedi.

"SİSTEM TEHDİT EDİYOR"

Eyleme destek veren CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Tüm halkımızın sağlık hakkını savunmak için bir aradayız. Halkımıza "Paran kadar sağlık" anlayışı dayatıldı. Ticari mantıkla yönetilen sağlık sistemi tüm halkımızın can güvenliğini tehdit ediyor. Saray iktidarına haykırıyoruz. Bizler buradayız ve bu ülkeyi ranta, ticarete ve yağmaya teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

"EMEKÇİLER SAYESİNDE AYAKTA"

Eyleme destek veren bir başka siyasi parti ise Sol Parti oldu. Partinin başkanlar kurulu üyesi İlknur Başer, "Sağlıkta dönüşüm programı ile adım adım sağlıkta yıkışı ilan ettiler. Sağlık sistemi sağlık emekçileri sayesinde ayakta. Bizler halkın sağlık hizmeti için direnmeye devam edeceğiz. Emekçilerin söz ve karar sahibi olduğu bir ülkeyi kuracağız" ifadelerini kullandı.

"TİCARİLEŞME TESADÜF DEĞİL"

Destek için alanda bulunan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da konuşma yaptı. Koçak, "AKP-MHP bloğu ülkeyi şirket gibi yöneteceği söyledi. Hiç tesadüf değildir sağlığın ticarethaneye dönüştürülmesi. Bilerek, istenerek oluşturulan bir politikadır" dedi. Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Genel Sekreteri Dr. Önder Okay ise, "Sağlıkta dönüşüm artık çöktü. Sağlık alanındaki bu toz, toprak geçici tedbirlerle ortadan kaldırılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

"GEL, KONUŞALIM"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Nazan Karabey de yaptığı konuşmada, "Birinci basamakta başlayan bu isyan bu sistemedir. Kusura bakmayın o takım elbiselerinizin ütüsü bozulacak, parlak rugan ayakkabılarınızın boyası akacak, bu hastanelere geleceksiniz ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını göreceksiniz" dedi. Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED) İkinci Başkanı Ahmet Sefa Eylevler ise, "Yetersiz şartlarda hizmet vermekteyiz. Birinci basamağın sorunlarına kulak tıkamayın" diye konuştu. Bakan Memişoğlu'nun "Aile hekimlerini seviyoruz" sözüne yanıt veren Eylevler, "Seviyorsan gel konuşalım. Biz buradayız" ifadesini kullandı.

CUMA GÜNÜ BATIKENT'TE OLACAKLAR

18 Sağlık Meslek Emek Örgütü'nün başlattığı iş bırakma eylemi cuma günü Ankara'daki Batıkent 1 No'lu ASM önünde yapılacak açıklama ile sona erecek.