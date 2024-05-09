Sendikasız öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi? Öğretmenlerin iş bırakma hakkı var mı?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:35

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:35

Yarın öğretmenlerin grev yapması bekleniyor. 10'a yakın sendikanın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Peki, Sendikasız öğretmen iş bırakma eylemi yapabilir mi? Öğretmenlerin iş bırakma (grev yapma) hakkı var mı?

ÖĞRETMEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPABİLİR Mİ?

Sendika üyelerinin, sendika tarafından belirlenen kararlara uyarak eylemlere katılmaları onların en temel haklarındandır. Suç teşkil etmeyen konularda üyeler, iş bırakma gibi eylemlere katılma özgürlüğüne sahiptirler. Öğretmenler de memur statüsünde oldukları için, sendikanın kararına uyarak grev, toplu eylem ya da gösteriye katılmaları disiplin cezasını gerektirmez. Bu tür eylemler, "sendikal faaliyet" olarak kabul edilir ve geçerli bir "mazeret" sayılır. Bu sebeple, eyleme katılan öğretmenlere cezai işlem uygulanmamalıdır.

SENDİKASIZ ÖĞRETMEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPABİLİR Mİ?

Danıştay sendika üyesi olmayan memurun da, iş bırakma eylemine katılması halinde disiplin cezası verilmeyeceğine karar verdi. TCDD'de yaşanan olayda, bir personel sendika üyesi olmamasına rağmen, bir sendikanın iş bırakma eylemine katılmıştır. Sendika üyesi olmayan memura ceza verilmiştir.

Danıştay, sendika üyesi olmayan memura verilen disiplin cezasını, asalarla tanınan demokratik bir hakkın kullanımının caydırılmasına neden olunacağı gerekçesiyle iptal etmiştir.