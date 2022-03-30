Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı
Adana’da kendilerine aile süsü vererek yolculuk yaparken 4 kilo 700 gram esrar ile yakalanan yeğen ve teyzeden yeğen tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, D-400 Karayolu üzerinde seyir halinde olduğu belirlenen otomobilin peşine düştü. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpek Aşil ile arama yapıldı. Aşil’in, otomobilin arka tamponuna tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; yakıt deposu ile çamurluğun arasına zulalanmış 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.K. (37) ile yanındaki teyzesi Z.D. (51) gözaltına alındı.
Emniyete götürülen V.K. ifadesinde, “Uyuşturucu maddeyi kullanmak için aldım. Teyzemden korkup, çekindiğim için de sakladım” dedi. Z.D. ise akraba ziyaretine gitmek için yeğenine eşlik ettiğini, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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