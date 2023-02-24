Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 'Sisteme kayıtlı refakatsiz çocuk sayısı bin 894'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 22:58

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 00:59

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık olarak özellikle afet dönemlerinde iki temel sorumlulukları bulunduğunu belirten Yanık, bunlardan birinin psikososyal destek hizmetleri, diğerinin de ayni yardımlar olduğunu söyledi.

Yanık, bugün saat 16.00 itibarıyla sistemlerinde kayıtlı refakatsiz çocuk sayısının bin 894 olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Sistemimizde kayıtlı çocuktan kastım şu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bir veri tabanı oluşturduk. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili diğer paydaşların da hastanedeki tedavi altındaki çocukların da bilgilerini girebildikleri bir veri tabanı. Burada çocukların fotoğrafları, ayırt edici özellikleri, doğum lekesi, saç rengi, göz rengi, vücudunda özellikleri olan bütün detayları girdiğimiz ya da işte sosyal medyada ihbarlarda vesaire taradığımız bilgileri yüklediğimiz bir sistemimiz var. Buradan eşleştirmeleri yaparak buraya kaydediyoruz. Daha sonra gelen bilgiler çerçevesinde eşleştirmeleri yaparak kimlik tespitini yapıyoruz."

"REFAKATSİZ ÇOCUKLARI ARAMA EKRANI OLUŞTURDUK"

Derya Yanık, ayrıca Bakanlığın web sitesinde vatandaşların da kullanabileceği refakatsiz çocukları arama ekranı oluşturduklarını söyledi.

Kendisini ifade edebilen çocuklarda kimlik tespitinin çok daha kolay olduğunu, çok küçük yaşta olan çocukların kimliklerinin tespiti için ise DNA testi de dahil olmak üzere tüm teknik ve bilimsel imkanları kullandıklarını bildiren Yanık, şu bilgileri verdi:

"Halihazırda 1894 sisteme kayıtlı çocuğumuz var. Bunlardan 1431'ini ailelerine teslim etmişiz. Hastanede takibi yapılan çocuk sayımız 357, kuruluş bakımına aldığımız çocuk sayımız da 106. Bu 1894 çocuğun 1808'inin kimliğini tespit ettik. Her geçen gün kimlik tespiti daha tabii ki veriler çoğaldığı için daha kolay oluyor. Başlangıçta kimliği bilinmeyen çocuk sayımız yaklaşık 300-400 civarındaydı. Bugün itibarıyla 86. Bunların da inşallah kimliklerini tespit ettikten sonra ailelerine ulaştırmaya çalışacağız."

Yanık, TÜBİTAK'ın geliştirdiği ve birlikte kullandıkları "derin görü" programı sayesinde ise 269 çocuk eşleşmesi yaptıklarını, 49 çocuğun ailesiyle iletişimini sağladıklarını, 19 çocukla ilgili de listelerde eşleşme sağlandığını ve il müdürlüklerinden teyidi için haber beklediklerini, 101 çocuğun ise bu eşleşmelerde vefat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

"YAKLAŞIK 860 BİN GÖRÜŞME YAPILDI"

Deprem sonrasına yapılan psikososyal destek çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Yanık, deprem bölgesinde 3 bin 326, depremzede vatandaşların tahliye edildiği yerlerde de 3 bin 553 olmak üzere toplam 6 bin 879 personelle, bugüne kadar depremzede vatandaşlarla yaklaşık 860 bin görüşme yaptıklarını söyledi.

Yanık, Bakanlık olarak gelecek iki yılı akut afet dönemi olarak ilan ettiklerini, bu süre boyunca deprem sanki dün olmuş gibi psikososyal destek çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Deprem bölgesine yapılan ayni yardımları da anlatan Yanık, şu an depolarda aktif çalışan 4 bin 990 personel olduğunu, 953 araçla tüm deprem bölgesine ulaştıklarını aktardı.