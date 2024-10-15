Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:39

Güncelleme: 15.10.2024 - 16:39

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile gündemde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları neler?

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.