Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 680 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personellere ilişkin başvuru detayları da netlik kazandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alımı başvuruları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru takvimi belli oldu. Başvurular, 7 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla erişime açılırken, adaylar işlemlerini 22 Mayıs 2026 saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını yalnızca dijital ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. Başvuru yapmak isteyen adayların, e-Devlet şifreleriyle Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden giriş yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım ilanını seçmeleri ve belirtilen adımları takip ederek bilgilerini onaylamalarının ardından başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek personel alımlarında adaylar, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel şartları taşıması ve ilgili KPSS puan türünden yeterli puanı almış olması gerekiyor.

Yerleştirme sürecinde herhangi bir mülakat uygulanmayacak. Alımlar, tamamen KPSS puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek ve en yüksek puana sahip adaylardan başlanarak kontenjanlar doldurulacak.