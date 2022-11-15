Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının yasaklandığını duyurdu

15 Kasım 2022 Salı, 20:16

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptıkları yoğun görüşmeler sonucunda ‘Huggy Wuggy’ karakterinin oyuncaklarına yönelik denetim yapıldığı, numunelerin alındığını, toplatma kararının çıkarıldığını ve ürünü piyasa sunan firmaları toplam 123 bin lira para cezası uygulanması kararı alındığını bildirdi.

Aile Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen yoğun görüşmeler neticesinde, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının piyasada yer almasını, çocuklar arasında yaygınlaşmasını önlemek üzere bir dizi önlem alınmıştır. Toplantı neticesinde ‘Huggy Wuggy’ karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır.

“TOPLAM 123 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR”