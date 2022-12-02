Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman gerçekleşecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 145 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman gerçekleşecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılır?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirme yapılarak 145 sözleşmeli personel alınacak.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN VE NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Adaylar başvurularını 5-16 Aralık arasında e-Devlet sisteminden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek.
İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI NELERDİR?
İstihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve sayıları şöyle:
"5 elektrik-elektronik mühendisi, 4 harita-jeodezi mühendisi, 3 makine mühendisi, 3 inşaat mühendisi, 1 şehir plancısı, 5 mimar, 1 peyzaj mimarı, 1 diyetisyen, 2 kütüphaneci, 2 elektrik teknikeri, 1 sıhhi tesisat teknikeri, 1 iklimlendirme ve soğutma teknisyeni, 1 inşaat yapı teknisyeni, 2 mobilya ve dekorasyon teknisyeni, 4 büro personeli (adalet), 18 büro personeli, 8 büro yönetimi ve sekreterlik, 15 şoför (B sınıfı), 5 şoför (D sınıfı), 4 destek personeli (yiyecek içecek hizmetleri), 25 kadın temizlik personeli, 10 erkek temizlik personeli, 4 kadın koruma ve güvenlik görevlisi ile 20 erkek koruma ve güvenlik görevlisi."
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