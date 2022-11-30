Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

30 Kasım 2022 Çarşamba, 16:32

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

KPSS 2022/11 TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlan

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi https://www.osym.gov.tr/ üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu.



