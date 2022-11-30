Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı, 1.183 Sözleşmeli Personel ve 30.000 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanalığı personel alımı ile ilgili beklenen açıklmasma ÖSYM'den geldi. KPSS 2022/11 Tercih Kılavuzu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 16:32
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

KPSS 2022/11 TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlan

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi https://www.osym.gov.tr/ üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu.



Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu

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