Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 14:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu. Kadın ve erkek personelin istihdam edileceği kamu personel alımı için son iki yıl içerisinde KPSS'ye girme koşulu bulunuyor. Tercih kılavuzu ÖSYM'nin web sitesinde yayınlanırken, işçi alımı da ÖSYM üzerinden yapılacak.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihlerini, 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) ais.osym.gov.tr internet adresinden Ek'te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapabilecek. Tercih işlemlerinin 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona ereceğini belirtelim.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TERCİH ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli personel alımına ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu kapsamında yayınlandı.

* Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır

* 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir)

* Durumu 'Başvuru Genel ve Özel Şartlarına' uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Kılavuzda yer alan pozisyonları tercih edecek adaylar için, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir)

* Kılavuzda yer alan pozisyonları tercih edecek adaylar için; görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak (hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir)

* Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

* Kadın hizmet birimlerinde çalışacak personelin, ilgili mevzuat gereğince tercihen kadın personel çalıştırılması gerektiğinden, 'cinsiyeti kadın olmak' şartı eklenmiştir.

* Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer 'Bakınız Başvurma Özel Şartları' ifadesi var ise aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.