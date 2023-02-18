Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi' iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'depremzede çocuklar cemaatlere verildi' iddiası üzerine belirlenen adreste yapılan incelemede, hanede kalan refakatsiz konumda çocuğa rastlanılmadığı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 20:08
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi' iddiasına ilişkin açıklama
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailelerini kaybeden çocukların cemaat bağlantılı yapılara teslim edildiği iddia edilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu iddiaları yalanladı.

Bakanlıkça, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası" başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10 Şubat 2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup, hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığımız hizmetleri ve bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları ile ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır." 

 


aile ve sosyal hizmetler bakanlığı Tarikat Çocuk

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