CHP'li Kaya'dan YÖK Başkanı Özvar'a: Ülkenin geleceği olan çocuklarımızın kaderleri ile oynamayın; yeter artık, bu beceriksizliğe son verin!

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 19:15

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 19:15

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) "Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir" açıklaması yapılmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın, üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat’ta başlayacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Kaya, şunları söyledi:

“Üniversitelerin deprem nedeniyle tatil edilmesi ve eğitim-öğretimin nasıl yapılacağı konusunda somut bir bilgilendirme yapılmaması öğrencilerimizi mağdur etmiş durumda. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na verdiğim soru önergesine şu ana kadar yanıt alamadım. Özellikle üniversite senatolarının acilen toplanması gerekiyor.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YAPILMA KOŞULLARI VARDIR"

YÖK Başkanı Erol Özvar bir açıklama yaptı. Dedi ki, bir kısmında hibrit eğitim, 2 Nisan’da da yeniden değerlendireceğiz. Sayın Özvar, eğitim yaz-boz tahtası değil. Hiç zaman kaybedilmeden 20 Şubat tarihi itibariyle yurtlar yeniden öğrencilere verilmeli ve eğitim-öğretim yüz yüze başlamalıdır. Bu konuda sessizliğini bozan üniversiteler var, onları kutluyorum. Ancak o üniversite rektörlerine de şu çağrıyı yapıyorum. Çocuklarınız yurttan çıkartıldı, bu çocuklar nerede kalacak? Ev bulamıyorlar. Başka yurtlara gittiklerinde farklı bir tablo ile karşılaşıyorlar. YÖK Başkanı, size çağrımdır: Açıklamanızı yarım yamalak yaptınız. Yarım yamalak açıklamayla çocuklarımızın, öğrencilerimizin sorunları çözülmüyor. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanı ile derhal ilişki kurun. Sahaya gidin ve boşaltılan öğrenci yurtlarına yeniden öğrencilerin yerleşmesi için hızla bir çalışma yapılsın. ‘Yüz yüze eğitim-öğretim yapılacak’ diyorsunuz, peki öğrenci nerede kalacak? Bunu hiç mi düşünmüyorsunuz? Deprem bölgesinden gelmiş İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da okuyan öğrenci nerede kalacak? Yüz yüze eğitimin yapılma koşulları vardır.

"YÖK BAŞKANI, BİR KEZ DAHA SİZİ UYARIYORUM"

Sayın YÖK Başkanı, bir kez daha sizi uyarıyorum. Bir an önce öğrencilerin kalma sorununu da ücret ödemeden kalma sorununu da çözmek zorundasınız. Eğitim ile oynamayın, ülkenin geleceği olan çocuklarımızın kaderleri ile oynamayın. Yeter artık, bu beceriksizliğe son verin.”