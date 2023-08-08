Aileler tabutu açınca şoke oldu! Havalimanında cenazeler karıştı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:48

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:18

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren iki çocuk babası Ekrem Benkli'nin cenazesi Erzurum'a götürülmek üzere Adana'da havalimanına teslim edildi. Burada yapılan barkodlama hatası nedeniyle Benkli’nin cenazesi ile Muş ve Bursa’ya götürülecek iki cenaze karıştı.

Muş'a gönderilmesi gereken cenaze Bursa'ya, Bursa'ya gitmesi gereken Erzurum'a, Erzurum'a gelmesi gereken cenaze de Muş'a gönderildi.

YANLIŞLIK ORTAYA ÇIKTI

Benkli ailesi cenazelerini Erzurum Havalimanı’ndan alarak defin edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürdü. Tabutu açan yakınları, karşılarında Ekrem Benkli yerine farklı bir kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Aile, yetkilileri arayarak durumu bildirdi ve yapılan yanlışlık ortaya çıktı.

Yetkililerin devreye girmesi ile diğer ailelerle irtibata geçilip cenazelerin doğru adreslere gönderilmesi sağlandı.

"HAYATIMIZIN ŞOKUNU YAŞADIK"

Muş'a gönderilen Ekrem Benkli'nin cenazesi karayolu ile Erzurum'a, Erzurum'daki cenaze uçakla Bursa'ya, Bursa'daki de yine uçakla Muş'a gönderildi.

Yoğun telefon trafiğinin ardından cenazelerine kavuştuklarını söyleyen Mehmet Ercan Benkli, "Mersin'de ölen babamızı kargo yolu ile Erzurum'a göndermeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettik. Babamızla aynı gün içerisinde iki cenaze daha varmış. Üçü birlikte Mersin'den kara yolu ile getirilip Adana'da uçağa verilmiş. Burada yanlış barkodlamadan dolayı hepimize farklı cenazeler geldi. Sabah cenazemizi alıp yıkamak üzere gasılhaneye geldik ve burada hayatımızın şokunu yaşadık. Tabutu açtığımızda karşımızda tanımadığımız bir cenazeyle karşılaştık. Şaşkınlık yaşadık. Yaptığımız araştırma sonucu cenazemizi Muş'ta bulduk. Muş'taki cenaze Bursa'ya gitmiş. Bizdeki de Bursa'ya ait bir cenazeymiş. Bundan kim sorumlu hala çözmüş değiliz. Yetkililerle irtibata geçerek hatayı düzelttik ve saatler sonra kavuştuğumuz babamızın cenazesini defnettik" diye konuştu.