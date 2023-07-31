Karışan cenaze mezardan çıkartılıp yeniden defnedildi

Adana'da teşhis edilmeden teslim alınan cenaze başkasına ait çıkınca, defnedilen Erdoğan Mertkan'ın (87) cenazesi gömüldüğü mezarlıktan çıkartılıp yeniden toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:26
Karışan cenaze mezardan çıkartılıp yeniden defnedildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Gök'ün (63) ailesi bu sabah cenazelerini almaya geldi.

Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı. Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi.

Yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Mertkan'a ait olmadığını anladı. İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin verildiği ortaya çıktı.

CENAZE GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARTILDI

Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp durumu bildirdi. Mertkan'ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi.

Mertkan'ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.


Adana Cenaze mezar

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