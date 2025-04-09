Ailesi cenazesini kabul etmedi... Evinde ölü bulunan dansçı toprağa verildi!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:42

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:42

Serdivan ilçesinde dün dansçı T.T.'den (30) haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, kadını hareketsiz halde buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği dansçının cenazesini, otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

T.T.'nin cenazesi, Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman Camii'nde kılınan namazın ardından Emirsultan-2 Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye T.T.'nin teyzesi, eniştesi, kuzenleri, arkadaşları ve camii cemaati katıldı.