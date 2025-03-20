Tekirdağ'da acı olay: Sırp dansçı feci şekilde can verdi!
Çorlu ilçesinde köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki Sırp dansçı Srdjan Budic, hayatını kaybetti. Kazada, 3 arkadaşı da yaralandı.
TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul yönüne giden Sırp dansçı Srdjan Budic'in kullandığı Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı.
İhbarla bölgeye otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı.
İSTANBUL'A GİDİYORMUŞ
Diğer yandan Srdjan Budic'in yanındaki 3 arkadaşı ile İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
Budic'in, 16-19 Ocak tarihlerinde yine İstanbul'da düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne de katıldığı ortaya çıktı. Budic'in, buradaki deneyimlerini sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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