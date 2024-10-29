Ailesi Esra Erol'un programına çıkmıştı: 'Okula' diyerek evden çıkan 13 yaşındaki kız çocuğu, 9 suç kaydı olan şahsın yanında bulundu
Hatay’da 'okula' diyerek evden çıkan ve 6 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şahsın yanında bulundu.
Geçen gün "Esra Erol’da" programına konuk olan Hataylı ailenin 13 yaşındaki kız çocuklarının bir erkek tarafından kaçırıldığı ülke gündemine oturmuştu.
Konuyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü, 23.10.2024 tarihinde hakkında kayıp ilanı bulunan A.F.’nin bulunmasına yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında okula diyerek evden çıkan A.F.’nin İskenderun Numune Mahallesi’nde bulunan bir ikamette kasten aralama, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan 9 ayrı suç kaydı bulunan S.C.G.’nin yanında olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili olarak A.F.’nin Çocuk Büro Amirliğine teslimi sağlanarak şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandı.
Etiketler: #Esra Erol #hatay
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