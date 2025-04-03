Ailesi montunu bulmuştu: 4'üncü gün kötü haber geldi

Burdur'da 30 Mart akşamı evinden ayrılan ve o günden bu yana haber alınamayan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'in Burdur Gölü'nde, montunun bulunduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesi montunu bulmuştu: 4'üncü gün kötü haber geldi
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DHA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 22:00

Merkeze bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta saat 22.00 sıralarında ayrılan Hilmi Güleşir'e ait mont, ailesi tarafından Burdur Gölü Sahili'nde bulunduktan sonra arama çalışmaları, Burdur Gölü'nde yoğunlaştırıldı. AFAD ve emniyet ekiplerinin yanı sıra, Antalya, Konya ve İzmir'den gelen dalgıçlar da çalışmalara destek verdi. Aramalara bugün de devam edildi.

Dron destekli yürütülen çalışmalar kapsamında bugün saat 12.30 sıralarında, kıyıdan 25 metre açıkta su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.

2 KİLOMETRE UZAKLIKTA ULAŞILDI

Botla bölgeye giden dalgıçlar cansız bedeni sudan alıp, kıyıya çıkardı. Aramaları takip eden Hüseyin Güleşir, cansız bedenin babası Hilmi Güleşir'e ait olduğunu teşhis etti.

Olayı haber alıp gelen Hilmi Güleşir'in yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Güleşir'in cansız bedenine, montunun bulunduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.


Etiketler: #Burdur #Burdur Gölü #cansız beden

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