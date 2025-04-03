Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:17

Güncelleme: 03.04.2025 - 20:17

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Siyah kalp yeni bölümü neden yok? Bu hafta Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü yok mu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Siyah Kalp dizisinin 27. bölümünün 3 Nisan Perşembe akşamı Show TV ekranlarındaki yerini alması bekleniyordu. Dizinin yeni bölümü yayımlanmayacak. Show TV yayın akışına göre "Üçkağıtçı" filmi ekranlardaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Polislerin Cihan’ı, Tahsin’i öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamasıyla herkes şok olur. Nuh her ne kadar haklı çıktığını haykırsa da Melek bu suçlamaya inanmak istemez. Tahsin gerçeklerin peşine düşerken Sumru da Nuh’u dizginlemek için çabalar. Nuh’u durdurmak için ona karşı tavır alması gerektiğinin farkındadır.

Sevilay defalarca hayal kırıklığına uğramanın verdiği üzüntüyü saklayamaz. Nuh ise sevdiklerini kaybetmemek için büyük bir adım atar. İki aile arasında ipler yeniden gerilirken Hikmet kendine sürpriz bir müttefik bulup ikizlerin babası Halil’i, Kapadokya’ya çağırmıştır. Bu ittifak dengeleri alt üst edecekken Sumru, Melek ve Nuh’u büyük yüzleşmeler beklemektedir.



