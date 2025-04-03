Karabük'te feci kaza: Ölü sayısı yükseldi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 21:48

Güncelleme: 03.04.2025 - 21:48

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı TIR ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aziz Uluışık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üç kişinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.