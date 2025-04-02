Ailesi montunu bulmuştu... Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Yayınlanma: 02.04.2025 - 15:53

Güncelleme: 02.04.2025 - 15:53

Burdur'un merkez ilçesine bağlı Kuruçay köyünde yaşayan Hilmi Güleşir, 30 Mart akşamı saat 22.00 sıralarında evinden ayrıldı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında Güleşir’e ait mont, Burdur Gölü Sahili'nde bulundu.

Bunun üzerine AFAD ve emniyet ekipleri aramalarını gölde yoğunlaştırdı. Antalya'dan gelen dalgıç polislerin çalışmaları sonuç vermezken, Konya ve İzmir’den gelen dalgıç ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, gölde yapılan dalış ve tarama çalışmalarında şu ana kadar Güleşir'e ait herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti. Arama çalışmaları devam ediyor.