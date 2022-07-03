Ailesinden habersiz denize giren 12 yaşındaki Efe, boğuldu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ailesinden habersiz denize giren Efe Kağan Buğra Küntaş (12), şişme simidini kaçırınca çırpınmaya başladı. Cankurtaranların sudan çıkardığı çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde; ailesinden habersiz arkadaşları ile birlikte plaja gelen Efe Kağan Buğra Küntaş, yanında getirdiği şişme simit ile denize girdi. Bir süre sonra açılan çocuk, simidi kaçırınca çırpınmaya başladı.
Çırpınan çocuğu görenler, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
Cankurtaranların sudan çıkardığı çocuk, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Efe Kağan Buğra Küntaş, burada hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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