Ailesinden habersiz denize giren 12 yaşındaki Efe, boğuldu

03 Temmuz 2022 Pazar, 10:25

Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde; ailesinden habersiz arkadaşları ile birlikte plaja gelen Efe Kağan Buğra Küntaş, yanında getirdiği şişme simit ile denize girdi. Bir süre sonra açılan çocuk, simidi kaçırınca çırpınmaya başladı.

Çırpınan çocuğu görenler, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Cankurtaranların sudan çıkardığı çocuk, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Efe Kağan Buğra Küntaş, burada hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.