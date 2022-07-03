Ailesinden habersiz denize giren 12 yaşındaki Efe, boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ailesinden habersiz denize giren Efe Kağan Buğra Küntaş (12), şişme simidini kaçırınca çırpınmaya başladı. Cankurtaranların sudan çıkardığı çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 10:25
Ailesinden habersiz denize giren 12 yaşındaki Efe, boğuldu
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Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde; ailesinden habersiz arkadaşları ile birlikte plaja gelen Efe Kağan Buğra Küntaş, yanında getirdiği şişme simit ile denize girdi. Bir süre sonra açılan çocuk, simidi kaçırınca çırpınmaya başladı.

Çırpınan çocuğu görenler, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Cankurtaranların sudan çıkardığı çocuk, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Efe Kağan Buğra Küntaş, burada hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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