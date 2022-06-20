10 yaşındaki çocuk, sulama havuzunda boğuldu
Sulama havuzuna giren 10 yaşındaki Muhammed Halit Kır, kurtarılamadı. Dalgıçlar, Kır'ın cansız bedenini havuzdan çıkarırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Mersin'de serinlemek için sulama havuzuna giren Muhammed Halit Kır (10), boğuldu.
Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama havuzuna giren Muhammed Halit Kır, bir süre sonra dibe batıp, boğuldu. Muhammed'in boğulduğunu fark eden arkadaşının haber vermesiyle bölgeye gelen Kır ailesi, çocuklarını çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve dalgıç polisler geldi.
1 SAAT HAVUZUN DİBİNDE KALDI
Çalışma başlatan itfaiye ve polis dalgıçları, yaklaşık 1 saat havuzun dibinde kalan Muhammed Halit Kır'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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