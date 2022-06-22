Ailesini katledip, kendisini vurmuştu: 5 gün sonra öldü
Serik'te, evli olduğu Selda Muti'yi (25) ve çocuklarını pompalı tüfekle katledip; kendisi de aynı tüfekle intihara kalkışan Onur Muti (24) isimli erkek; tedavisinin sürdüğü hastanede bu sabah öldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde, pompalı tüfekle evli olduğu Selda Muti ve bedensel engelli kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata'yı öldürüp, aynı silahla intihara kalkışan Onur Muti (24), 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
POMPALI TÜFEKLE KATLETTİ
Olay, 17 Haziran günü saat 17.30 sıralarında, Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Onur Muti, evli olduğu Selda Muti ile bedensel engelli kızı Beyhan Su ve oğlu Ata'ya pompalı tüfekle ateş etti. Muti, daha sonra aynı tüfekle intihara kalkıştı.
Muti'nin çalıştığı yakındaki şantiyeden silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Beyhan Su ile Ata'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Selda Muti de kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Onur Muti ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
5 GÜN SONRA ÖLDÜ
Koltuk altından ve yüzünden vurulan Onur Muti, tedavisinin sürdüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Muti'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozdoğan Mahallesi'nde toprağa verilecek. Selda Muti ile çocukları Beyhan Su ve oğlu Ata Muti'nin cenazeleri, olaydan 1 gün sonra Bozdoğan Mahallesi'nde defnedilmişti.
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