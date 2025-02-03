Ailesini uyurken katletti... İstenen ceza belli oldu!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:19

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:19

Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 22 Ekim 2024’te şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen Serdar Aydın, iddiaya göre gece uykuda olan annesi Minteha Aydın (62), babası İlyas Aydın (64) ve anneannesi Ülfet Köse’nin (80) başlarından tabanca ile vurdu. Daha sonra, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Minteha Aydın ile annesi Ülfet Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise kaldırıldığı hastanede aynı gün yaşamını yitirdi. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da bulundu.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Cumhuriyet savcısı olaydan sonra tutuklanan Serdar Aydın hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Savcı, sanık Serdar Aydın ile ilgili olarak ’Üstsoyu kasten öldürmek’, ’Kadın ve üstsoya karşı kasten öldürme’, ’Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından iddianame hazırladı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

Savcı, sanık Aydın’ın annesini, babasını ve anneannesini öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca ’ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, bir aileden 3 kişinin öldürülmesi ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Öldürülen kişilerin oturma odasında uyudukları sırada tabanca ile vurularak öldürüldüğüne dikkat çekilen iddianamede, sanık Aydın’ın saat 04.19’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak annesinin bağırdığını, içeriden silah seslerinin geldiğini söyleyerek ailesinin vurulduğunu belirtip ekipleri çağırdığı ifade edildi.

İddianamede, belirtilen adrese gidildiğinde bina giriş demir kapısının sağlam olduğu, üzerinde zorlama izlerinin bulunmadığı, yine evin çelik giriş kapısında zorlama izlerinin bulunmadığı, evin tüm pencerelerinin demir şebekeli olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, katliam evinin iç kısmı ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Evin oturma odası içinde çekyat üzerinde Ülfet Köse’nin sol omzu üzerinde yatar vaziyette üzeri örtülü baş kısmından yaralı, yine yerde zemin üzerinde Minteha Aydın’ın sol omuzu üzerinde yatar vaziyette üzeri açık baş kısmından yaralı, ayak ucunda ise şarjör takılı tabancanın bulunduğu, şarjör içerisinin boş atım yatağında ise bir adet 7,65 mm çapında fişek olduğu belirtilen iddianamede, girişe göre soldaki çekyat üzerinde yatmış olduğu tahmin edilen İlyas Aydın’ın ise sağlık görevlileri tarafından hastaneye sevkinin sağlandığının tespit edildiği kaydedildi.

İlyas Aydın’ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede ölümlerin vücuda isabet eden ateşli silah yaralanması sonucunda meydana geldiğine dikkat çekildi.

Serdar Aydın’ın üzerinden alınan svap numunelerinde atış artıklarının olduğu da belirtilen iddianamede, olay yerinde elde edilen 4 adet kovan ile deforme olmuş 2 merminin olay yerinde bulunan tabancadan atılmış olduğunun tespit edildiği de kaydedildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise, "Yapılan soruşturma, bilgi sahibi ve müşteki beyanları, otopsi raporu, olay yeri inceleme raporu, uzmanlık raporları, olay yeri fotoğraflama çalışması ve tüm dosya evrakı kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tabanca ile annesi, anneannesi ve babasını öldürerek üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

Sanık Serdar Aydın, verdiği ifadelerinde suçlamayı kabul etmedi. Silah sesleri üzerine uyandığını iddia eden Aydın, ifadesinde, "Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedim" dedi.

’Tehdit’ ve ’Kasten yaralama’ gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen Serdar Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi’ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, "Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak. Ben cezaevine girersem eğer" dedi.

Uykuda annesini, babasını ve anneannesini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık Serdar Aydın önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak.