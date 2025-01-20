Taziye evine silahlı saldırı! Kuzenlerini katletti: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir şahsın taziye evindeki kuzenlerine yönelik silahlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

Taziye evine silahlı saldırı! Kuzenlerini katletti: 2 ölü, 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:23

Nizip ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi Mehmet Mert İliksoy taziye evinde, Y.A. isimli şahıs, amca çocuğu kuzenlerine taziye evinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI, SALDIRGAN KAÇTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır’ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır’ın cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #gaziantep

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