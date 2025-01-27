Mersin'de 'torun' dehşeti: Babaannesi ve dedesini katletti!

Mersin’in Mut ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki şahıs, kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi ile babaannesini bıçakla öldürdü. Şüpheli torun, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de 'torun' dehşeti: Babaannesi ve dedesini katletti!
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:22

Olay, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dede Hüseyin (74) ile babaanne Gülüzar A.’nın (67) yaşadığı evde kalan torunları Hüseyin A. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

Tartışmada Hüseyin A. eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti. Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KURTARILAMADILAR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken zanlı Hüseyin A.’nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, 3 gün önce cezaevinden çıktığı ileri sürüldü.


Etiketler: #Mersin #Cinayet

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