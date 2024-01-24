Ailesiyle tartıştı: Teras katını ateşe verdi!
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Metin T. gözaltına alındı.
Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde, gece yarısı sıralarında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları 6 katlı apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metin T., apartmandan kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın teras katı kullanılamaz hale geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Mehmet Ali Erbil'den 'babalık görmedim' sözlerine yanıt!
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- Erdoğan'ın danışmanıydı, Yeniden Refah'ın adayı oldu