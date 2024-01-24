Ailesiyle tartıştı: Teras katını ateşe verdi!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Metin T. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:25
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Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde, gece yarısı sıralarında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları 6 katlı apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metin T., apartmandan kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın teras katı kullanılamaz hale geldi.


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