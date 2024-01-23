Ümraniye'de korkutan çatı yangını... Alev alev yanıyor!
İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Hekimbaşı Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatı katına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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