Hatay’da depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın... Kullanılamaz hale geldi!

Hatay’da depremzede yurttaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:48
Hatay’da depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın... Kullanılamaz hale geldi!
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Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Doğu Ayrancı Mahallesi’nde depremzede yurttaşların yaşadığı konteyner, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Konteynerin yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.



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