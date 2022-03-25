'Ak sakallı, beyaz elbiseli Hızır seni bulacak' deyip kayıplara karıştı

25 Mart 2022 Cuma, 11:23

Kayseri'de iddiaya göre, Seyyid Burhaneddin Türbesi'nin bahçesinde lise son sınıf öğrencisi U.Y'nin (18) yanına gelen bir kişi, dini öğütler verdi, onunla birlikte türbeyi ve çevresindeki mezarları ziyaret etti.

Bu sırasında, kendisini Mevlana'nın hocası "Seyyid Burhaneddin'in torunu" olarak tanıtan ve adının C.K. olduğunu söyleyen kişi, U.Y'den kendisine yardımda bulunması durumunda dua edeceğini, yapacağı bağışa "Hızır Aleyhisselam'ın da misliyle karşılık vereceğini" anlattı.

"BENİM İÇİN DEĞİL ALLAH İÇİN"

C.K'ye inanarak 400 lira veren, anı olması için cep telefonuyla şüphelinin fotoğrafını da çeken U.Y, bu kişinin yanından ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayarak, polise şikayette bulundu.

U.Y'nin ifadesinde, "Şüpheli bana ibadet etmenin öneminden bahsetti, sonra mezarları ziyaret ettik. Bir mezar taşını 3 kere öptü, Kuran-ı Kerim okudu. 'Sana bir sır vereceğim, ben Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin torunuyum' dedi. Bana dini kitaplar hediye etti. Sonra 'Benim için değil, Allah için ne verebilirsin. Hızır Aleyhisselam paranı sana misliyle geri verecek' dedi. 400 lira verdiğim kişi beni türbe yakınındaki otobüs durağına yönlendirip, 'Ak sakallı, beyaz elbiseli Hızır seni bulacak' dedi. Durağa gidip bir süre bekledikten sonra dolandırıldığımı anladım" dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.