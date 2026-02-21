Akademi fakülteyi yok sayıyor: ‘Bilim değil siyaset esas alınacak’ endişesi

Eğitimde akademi tartışmaları sürüyor. Siyasi iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı’ının (MEB) akademi ısrarı sürerken, eğitimciler akademinin ‘AKP’ye yakın öğretmen yetiştirme’ uygulamasına dönüşme tehlikesinin üzerinde duruyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı; akademinin, eğitim fakültelerinin alternatifi olmadığını söyleyerek akademideki eğitimin, fakültedeki eğitimden yüzde 70 farklı olacağını ifade etti. Eğitimciler, asıl işlevi öğretmen yetiştirmek olan eğitim fakültelerinin elinden bu görevin alındığını yineleyerek Arıcı’nın ‘akademinin nasıl eğitim fakültelerinin alternatifi olmadığını’ açıklaması gerektiğini belirtti.

TARTIŞMA ALEVLENDİ

Önceki akademi başkanı Cevdet Vural “Biz, atayacağımız matematik öğretmenine tekrar matematik anlatmayı planlamıyoruz. Alan bilgisine girmeyeceğiz. Alan eğitimi (dersin nasıl işleneceği, öğrencilere nasıl aktarılacağı) ağırlıklı bir eğitim planlıyoruz” açıklaması yapmıştı. Arıcı’nın, akademi eğitiminin fakülte eğitiminden yüzde 70 farklı olacağını belirtmesiyle birlikte; eğitim fakültelerinin işlevinin sorgulanmasının yanı sıra “akademi bilimi değil siyasal gereksinimleri esas alarak bu eğitimi yapacak” tartışması da yeniden alevlendi.

Arıcı, öğretmen yetiştirmede; ‘Almanya, Fransa ve Finlandiya’nın üniversite diploması ile yetinmediği’ni örnek gösterdi. Ancak bu ülkelerde; akademik kurumlar, üniversiteler ve bağlı enstitüleri ile stajlar daha etkin rol oynuyor ve eğitimin paydaşları ile işbirliği içerisinde meslek boyu gelişim odaklı bir öğretmen yetiştirme programı hedefleniyor.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ YETERSİZ GÖRÜLÜYOR

Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına alanlarının yanı sıra; eğitime giriş, eğitim ve gelişim psikolojisi, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi gibi dersler zaten veriliyor. Ancak siyasi iktidar ve MEB eğitim fakültelerini ‘öğretmen yetiştirme’ açısından yetersiz buluyor. Eğitim Fakültelerinden konuya ilişkin bir tepki gelmezken eğitimciler, akademilerin ‘siyasi iktidara yakın öğretmen yetiştirme’ amacına hizmet edeceğini söylüyor.