Akademik kadrosu olmayan eczacılık fakültesinin öğrencileri Ankara’ya gönderildi
Altyapısı ve kadrosu olmayan “Hayalet üniversite ve fakültelere” bir yenisi daha eklendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi’ne yerleştirilen öğrenciler yetersiz şartlar nedeniyle Ankara Gazi Üniversitesi’nde öğrenim görecek.
AKP iktidarının “Her ilde bir üniversite” politikasıyla başlayan atıl üniversite ve fakültelere her geçen gün yenileri ekleniyor.
2019 yılında kurulan OMÜ Eczacılık Fakültesi’nin fiziki altyapısı ve akademik kadro olanakları eczacılık eğitimi için yeterli hale gelinceye kadar fakülteye yerleştirilme hakkı kazanan öğrencilerin, eğitimlerine Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam edeceği ortaya çıktı. İki üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenciler Gazi Üniversitesi eğitim-öğretim sınav yönetmeliği hükümlerine göre eğitim-öğretimlerini yürütecek. İki üniversite arasında imzalanan protokolün OMÜ Eczacılık Fakültesi’nin fiziki altyapısı ve akademik kadro imkânlarının eczacılık eğitimi için yeterli hale gelmesiyle sona ereceği belirtiliyor.
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Samsun OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde imzaladığı protokol kapsamında eğitim-öğretimlerini Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam edecek OMÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Gazi Üniversitesi eğitim-öğretim sınav yönetmeliği hükümlerine göre eğitim-öğretimlerini yürütecek.
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